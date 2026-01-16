Λείπουν ακόμα σημαντικές κοινωνικές δομές

Περισσότερους από 19.000 συμπολίτες μας εξυπηρέτησε η Διεύθυνση Πρόνοιας το 2025, σύμφωνα με την ενημέρωση - απολογισμό από τον Δήμο Καλαμάτας.

Στην ίδια ενημέρωση αναφέρεται πως “για τον Δήμο Καλαμάτας και τη δημοτική αρχή αποτελεί βασική προτεραιότητα η στήριξη των ευάλωτων και οικονομικά ασθενούντων συνδημοτών μας”. Καταγράφεται αναλυτικά η προσφορά των δημοτικών κοινωνικών δομών (Συσσιτίου, Παντοπωλείου, Φαρμακείου, Ιατρείου), γίνεται αναφορά και στις άλλες δομές (Λέσχες Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού (ΛΕΦΑΠ - πρώην ΚΑΠΗ), Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, Κέντρο Κοινότητας με Κινητή Μονάδα και παράρτημα Ρομά και ΚΔΑΠμΕΑ), ενώ επισημαίνεται η έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Κάποιες από αυτές τις δομές χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Πελοποννήσου 2021-2027, δηλαδή με ευρωπαϊκά χρήματα. Η λειτουργία τους είναι σημαντική και πρέπει να συνεχιστεί με κάθε τρόπο, είτε με ευρωπαϊκά χρήματα είτε από εθνικά προγράμματα και τη συμβολή του δήμου.

Στην κοινωνία θα υπάρχουν πάντα ευάλωτοι και οικονομικά ασθενείς πολίτες, άνθρωποι ηλικιωμένοι και μόνοι τους στη ζωή, που θα έχουν την ανάγκη της Πολιτείας και τη στήριξη από τον δήμο.

Όμως στον Δήμο Καλαμάτας υπάρχει μια κοινωνική δομή, χρόνια εκκρεμότητα, που στοιχειώνει τις προσπάθειες και υπονομεύει την εικόνα της προσφοράς. Τα Δημοτικά Υπνωτήρια στο Δυτικό Κέντρο, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, που εγκαινιάστηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2021 και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει κανονικά. Είναι ανεπίτρεπτο 4 και πλέον χρόνια μετά να μην έχει αντιμετωπιστεί η αιτία της μη λειτουργίας τους, να μην έχει φτιαχτεί χώρος διοίκησης σε γειτονικό οικίσκο του Δυτικού Κέντρου.

Ο δήμος οφείλει να κάνει πράξη και την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ). Είχε εξαγγελθεί και ξεχάστηκε, αλλά έχει δρομολογηθεί να υλοποιηθεί από τη νέα στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΕΣΠΑ, της περιόδου 2021-2027.

Με τις δομές αυτές ο Δήμος Καλαμάτας θα επιβεβαιώσει στην πράξη ότι “αποτελεί βασική προτεραιότητα η στήριξη των ευάλωτων και οικονομικά ασθενούντων συνδημοτών μας”.