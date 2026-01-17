Μείζον ζήτημα στην Τριφυλία: Κύμα αντιδράσεων για λιγνιτωρυχείο

Μείζον ζήτημα το τελευταίο διάστημα στη περιοχή της Κυπαρισσίας είναι το ενδεχόμενο αδειοδότησης για τη λειτουργία λιγνιτωρυχείου. Ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία διαβούλευση είναι έως τις 23 Ιανουαρίου σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του είναι η θέση «Μεταλλείο – Καρτέλας – Αγ. Κωνσταντίνος – Μαύρη Λίμνα – Αγ. Γεώργιος», σε έκταση περίπου 370 στρεμμάτων εντός Οριστικής Παραχώρησης συνολικής έκτασης 8.267 στρεμμάτων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε είδαμε κύμα αρνητικών αντιδράσεων τόσο από Συλλογικούς Φορείς (Δικηγορικός, Σύλλογος Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Συλλόγων Τριφυλίας) αλλά και από θεσμικούς φορείς όπως το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας. Ενώ τη Δευτέρα 19 του μηνός λίγο πριν λήξει η διαβούλευση το θέμα συζητείται και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει.

Εδώ να αναφέρουμε ότι το αίτημα για τη δημιουργία λιγνιτωρυχείου στη περιοχή δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς είχε πάλι απασχολήσει τη τοπική κοινωνία και τα αυτοδιοικητικά όργανα και το 2015. Τότε τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αποφάσεις τους είχαν ταχθεί κατά της δημιουργίας μιας τέτοιας δράσης στη περιοχή. Το αίτημα όμως επανέρχεται και μαζί ο προβληματισμός στη τοπική κοινωνία. Το ζητούμενο όμως είναι ξεκάθαρο και αυτό είναι τι μέλλον θέλει η περιοχή. Μπορεί να συνδυαστεί μια τέτοια επένδυση και δραστηριότητα, με τη πορεία που έχει πάρει η περιοχή. Πορεία που είναι ξεκάθαρη και βαδίζει σε δύο βασικούς πυλώνες τον αγροτικό και τον τουριστικό, ενώ βασικό στοιχείο είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, ο κόσμος οι κάτοικοι που ζουν στη συγκεκριμένη περιοχή, που έχουν αναπτύξει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που έχουν τις καλλιέργειες τους.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση κατοίκων των οικισμών: Κυπαρισσίας, Μύλων, Μαύρης Λίμνας (Πλετσέικα), Καρτελά, Μεταλλείου, Μεμί, Κάτω Μπλεμενιάνων, της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, της Δημοτικής Κοινότητας Βρυσών, της Δημοτικής Κοινότητας Μουριατάδας, της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών και της Δημοτικής Κοινότητας Μύρου, η οποία γραπτώς κατατέθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας και εκφράστηκε από το δικηγόρο Θανάση Πετρόπουλο, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας. Στη τοποθέτηση τους μεταξύ άλλων σημειώνεται: «…Είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες γης, φίλοι και επισκέπτες της περιοχής στην οποία προωθείται η λειτουργία Λιγνιτωρυχείου.

Το Λιγνιτωρυχείο, λοιπόν, προωθείται να λειτουργήσει σε μεγαλύτερη έκταση, αρχικά σε έκταση 350 στρεμμάτων και οριστικά σε έκταση 8.267 στρεμμάτων, δίπλα στα σπίτια και τις επιχειρήσεις των οικισμών…».

«Η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και – εν γένει – η εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄ 1485/10-10-2003), όπου προτείνεται ο περιορισμός ρυπογόνων εγκαταστάσεων και η αντικατάστασή τους με ανανεώσιμες πηγές ενεργείας (ΑΠΕ), όπως τα υδροηλεκτρικά έργα ή η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και με την Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού (ΦΕΚ Δ’ 186/10.04.2025).

Μια τέτοια προοπτική εξάλλου (σ.σ. εξόρυξη λιγνίτη) είναι και εντελώς ασύμβατη με μια σύγχρονη και βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική που έχει ανάγκη και στοχεύει η χώρα.

Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου απειλεί σοβαρά το σύνολο του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής έναντι ενός αποτελέσματος, όχι απλώς αμφιβόλου, αλλά προφανέστατα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, πασιφανώς καταστροφικού. Καταστρέφεται η ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας!

Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου, εκτός από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της περιοχής:

Θα πλήξει βάναυσα την οικιστική – τουριστική ανάπτυξη καθώς εκτός από τις μόνιμες κατοικίες δημοτών της Τριφυλίας, στην ευρύτερη περιοχή μας επενδύουν κατασκευάζοντας παραθεριστικές κατοικίες κάτοικοι του εξωτερικού (από Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία κτλ) με πολλούς εξ’ αυτών να επιλέγουν τη μόνιμη εγκατάσταση στην περιοχή από το υπέροχο φυσικό κάλλος, την καθαρή ατμόσφαιρα, την αναζωογόνηση που προσφέρει το οξυγόνο του καθαρού και καταπράσινου περιβάλλοντος. Η οικοδομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη της περιοχής χρόνο με το χρόνο αυξάνει.

Η εξόρυξη λιγνίτη θα μετατρέψει την περιοχή μας σε κρανίου τόπο και ποικιλόμορφη ρυπογόνο εστία.

Σημειώνουμε ότι το λιγνιτωρυχείο προωθείται να λειτουργήσει εντός της Ο.Π. 70 Νομού Μεσσηνίας, η οποία είναι στα όρια του δικτύου Natura 2000 του Κυπαρισσιακού κόλπου, που προστατεύεται με το από 17.9.2018 (ΦΕΚ Δ΄ 391/3.10.2018) Προεδρικό Διάταγμα με τον τίτλο “Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης”.

Η λειτουργία λιγνιτωρυχείου θα έχει αναπόδραστες καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας».

Υπογραμμίζουν ακόμη: «Είναι δυνατόν, μια παραχώρηση μεταλλευτικού δικαιώματος από το 1939, όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. 6 προεδρικό Διάταγμα περί παραχωρήσεως μεταλλείου λιγνίτου στον Θ Γρυπάρη, (τεύχος πρώτο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 3/01/1976, που σήμερα έχει περιέλθει στους “επενδυτές” να τύχει εφαρμογής σήμερα στην πλέον τουριστικά αναπτυσσόμενη περιοχή του τ. Δήμου Κυπαρισσίας;

Επίσης, σημειώνουμε ότι, στην εν λόγω ΜΠΕ, σκοπίμως πιστεύουμε, δεν αναφέρεται ότι ο τ. Δήμος Κυπαρισσίας έχει ψηφίσει και αποφασίσει τη θέσπιση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κυπαρισσίας με συγκεκριμένες χρήσεις γης, το οποίο βρίσκεται σε εξελικτική διαδικασία έγκρισης και θεσμοθέτησης με κρατική εποπτεία και ανάθεση στο ΤΕΕ, στο οποίο ΓΠΣ η περιοχή αυτή που προωθείται η εξόρυξη λιγνίτη αναφέρεται ως αγροτική γη και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά παραπλανητικά αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ΓΠΣ οικισμών και σχέδιο χρήσεων γης».