eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 14:21

Εκοψαν πίτα στην Οινοποιία Ψαρούλη

Γράφτηκε από την

Εκοψαν πίτα στην Οινοποιία Ψαρούλη

Premium Strom

 

 

Την πίτα της έκοψε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου η Οινοποιία Ψαρούλη στις εγκαταστάσεις της.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν το προσωπικό και οι συνεργάτες της, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά και μοιράζοντας στιγμές αισιοδοξίας, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου. Το φλουρί της πίτας βρήκε φέτος ο Γιώργος Γεωργίου, κερδίζοντας μια φιάλη οίνου «Υπογραφή», που φέρει το όνομα του ιδρυτή της Οινοποιίας και την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου. Αντάλλαξαν ευχές, ενώ υπήρξε διάχυτο κλίμα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας για τη νέα χρονιά.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις