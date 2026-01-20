Εκοψαν πίτα στην Οινοποιία Ψαρούλη

Στην εκδήλωση συμμετείχαν το προσωπικό και οι συνεργάτες της, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά και μοιράζοντας στιγμές αισιοδοξίας, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου. Το φλουρί της πίτας βρήκε φέτος ο Γιώργος Γεωργίου, κερδίζοντας μια φιάλη οίνου «Υπογραφή», που φέρει το όνομα του ιδρυτή της Οινοποιίας και την υπογραφή του Λευτέρη Λαζάρου. Αντάλλαξαν ευχές, ενώ υπήρξε διάχυτο κλίμα αισιοδοξίας και δημιουργικότητας για τη νέα χρονιά.