Ανάγκη καθαρισμού ρέματος στο Βασιλίτσι

Επισημαίνει πως “το συγκεκριμένο ρέμα ποτέ δεν είχε καθαριστεί από το 2021 που όλος ο τόπος είχε κατακαεί” και διαμαρτύρεται για “την εκτεταμένη ζημιά που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron” πως και “κατέπνιξε το κτήμα του πατέρα μου.

Ζητεί, επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Μεσσηνίας “να αναλάβει πάραυτα τον καθαρισμό του ρέματος, όχι μόνο την είσοδο, αλλά και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο, όπως και την κοίτη του συνολικά”.

Στην επιστολή της η κ. Σούμα αναφέρει:

“Σας απευθύνω αυτή την επιστολή για να επισημάνω την ακραία εγκατάλειψη και αδιαφορία των αρμόδιων αρχών, σε σχέση με την πολιτική προστασία στην περιοχή του Βασιλιτσίου και για να τονίσω -πάλι- την κατεπείγουσα ανάγκη καθαρισμού του ρέματος στη θέση Αγιος Νικόλαος.

Εκπροσωπώ τον πατέρα μου Σούμα Κωνσταντίνο, ιδιοκτήτη της παρακείμενης προς το ρέμα οικίας και έγγειας ιδιοκτησίας τεσσάρων στρεμμάτων, στη θέση Αγιος Νικόλαος Βασιλιτσίου (επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής), για να περιγράψω την την εκτεταμένη ζημιά που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, που έπληξε την περιοχή πριν ένα μήνα περίπου.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα σφοδρό. Λόγω της καταρρακτώδους βροχής, από τον γυμνό πλέον από δέντρα λόφο, μετά την πυρκαγιά της 4ης Αυγούστου 2021, τόνοι βράχων και φερτά υλικά, καταπλάκωσαν τον δρόμο που οδηγούσε στο ρέμα.

Επιπλέον, και επειδή το συγκεκριμένο ρέμα ποτέ δεν είχε καθαριστεί από το 2021 που όλος ο τόπος είχε κατακαεί, κουβάλησε και έφερε στην κοίτη του άλλα φερτά υλικά και λάσπη, η οποία κατέπνιξε το κτήμα του πατέρα μου. Σε άλλες φωτογραφίες εικονίζεται το κτίσμα, από το οποίο στο παρελθόν ρυθμιζόταν η υδροδότηση του Βασιλιτσίου, να είναι παραχωμένο στο έδαφος, όπως είναι και η ιδιοκτησία του πατέρα μου που γειτνιάζει με αυτό.

Και ενώ τον χειμώνα αυτό πνιγήκαμε, το καλοκαίρι, αντιθέτως, ο τόπος ήταν έτοιμος να λαμπαδιάσει, γιατί τόνοι ξερών δέντρων και ξεραμένης βλάστησης κάλυπταν τα πάντα. Ο λόγος ήταν προφανής: σε αντίθεση με τα άλλα δύο καθαρισμένα ρέματα της περιοχής, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα του Μεμί, στο ρέμα στη θέση Αγιος Νικόλαος Βασιλιτσίου δεν έγινε κανένας καθαρισμός.

Και όμως, έχουμε εμπειρία από πυρκαγιές στη συγκεκριμένη περιοχή. Πριν από τέσσερα χρόνια, η φωτιά που ξέσπασε στις 3 Αυγούστου 2021, έκαψε όλες τις ελιές του πατέρα μου. Το σπίτι σώθηκε την τελευταία στιγμή. Για την καθολική αυτή καταστροφή, ο γηραιός πατέρας μου, δεν έλαβε από το επίσημο κράτος ούτε ένα ευρώ. Τότε ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που το ρέμα καθαρίστηκε.

Για τον λόγο αυτό ακριβώς, επικαλούμαι την άμεση δράση και την αρωγή της Περιφέρειας: εκείνο που προβάλλει ως άμεση ανάγκη είναι η αρμόδια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Μεσσηνίας να αναλάβει πάραυτα τον καθαρισμό του ρέματος, όχι μόνο την είσοδο, αλλά και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο, όπως και την κοίτη του συνολικά. Ο χειμώνας είναι ακόμη μπροστά μας και η κακοκαιρία πιθανή και σφοδρή.

Στη συνέχεια, εφόσον καθαριστεί, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να επιτηρεί την κατάσταση, στην οποία αυτό το ρέμα βρίσκεται και να το καθαρίζει, να μην το ξεχάσει για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να προκύψει μια νέα πυρκαγιά ή ένας νέος Byron. Θα είναι πλέον αργά.

Κλείνοντας, οφείλω να τονίσω ότι εγώ προσωπικά αλλά και όλη η οικογένεια μου, θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο τρόπο, ώστε να προστατεύσουμε όχι μόνο την ιδιοκτησία μας αλλά και όλον τον περιβάλλοντα αυτής χώρο, για να βελτιώσουμε τον τόπο αυτό που αγαπάμε πολύ και δεν ανεχόμαστε να τον βλέπουμε πληγωμένο”.