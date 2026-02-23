eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Αερόστατα, φανάρια και... μακαρονάδα στο Λέικα (φωτογραφίες)

Αερόστατα, φανάρια και... μακαρονάδα στο Λέικα (φωτογραφίες)

Πλήυος κόσμου ανταποκρίθηκε και φέτος στο κάλεσμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεΐκων την Κυριακή της Αποκριάς.

Αερόστατα και φαναράκια φώτισαν τον ουρανό τηρώντας για μία ακόμα χρονιά το έθιμο και φυσικά η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο κέρασμα μακαρονάδας, που ετοίμασαν οι άνθρωποι του Συλλόγου.

Και του χρόνου!

