Αερόστατα, φανάρια και... μακαρονάδα στο Λέικα (φωτογραφίες)

Αερόστατα και φαναράκια φώτισαν τον ουρανό τηρώντας για μία ακόμα χρονιά το έθιμο και φυσικά η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο κέρασμα μακαρονάδας, που ετοίμασαν οι άνθρωποι του Συλλόγου.
Και του χρόνου!
