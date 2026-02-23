eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μουσικοθεατρική παράσταση για τη Σωτηρία Μπέλλου

Μουσικοθεατρική παράσταση «Σωτηρία Μπέλλου – Η ζωή και τα τραγούδια μιας θρυλικής φωνής» θα παρουσιαστεί στις 14 και 15 Μαρτίου, στις 9 μ.μ., στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, από την Ορχήστρα Χώρο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του κύκλου «Γυναίκες στο Ρεμπέτικο».

Τον ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου ερμηνεύει η Σταυρούλα Μπαρδουνιώτη, η οποία υπογράφει επίσης τη σκηνοθεσία και τα κείμενα της παραγωγής. Στο τραγούδι θα συμμετάσχει η Μιμίκα Τάσση, η οποία παίρνει τη θέση της Αρτεμις Ματαφιά, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, μετά τη γνωστοποίηση ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί για λόγους υγείας. Τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν ο Δημήτρης Αδαμόπουλος στο πιάνο και ο Γιώργος Αδαμόπουλος στο μπουζούκι, ενώ την ηχοληψία επιμελείται ο Χρήστος Πουλακίδας. Σύμφωνα με ενημέρωση, όσοι έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο από το κατάστημα «Ολα χαρτί» και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση λόγω της αλλαγής, μπορούν να το επιστρέψουν και να λάβουν επιστροφή χρημάτων τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6974184883.

 

