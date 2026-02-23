Καθαρά Δευτέρα με λαγάνες στον ξυλόφουρνο (φωτογραφίες)

Οι λαγάνες στον ξυλόφουρνο μάλιστα είναι σήμα κατατεθέν του φούρνου Μπαρνασά στη Ράχη και η παρασκευή τους είναι... τελετουργία.
Φέτος μάλιστα η διαδικασία είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα, καθώς φαίνεται ότι θα είναι οι τελευταίες λαγάνες στον ξυλόφουρνό από τον Παναγιώτη Μπαρνασά, που οδεύει προς συνταξιοδότηση.
View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/350291-kathara-deftera-me-laganes-ston-ksylofourno-fotografies#sigProId672e15de40
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/ekdiloseis/item/350291-kathara-deftera-me-laganes-ston-ksylofourno-fotografies#sigProId672e15de40