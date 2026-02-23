eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 21:06

Καθαρά Δευτέρα με λαγάνες στον ξυλόφουρνο (φωτογραφίες)

Καθαρά Δευτέρα με λαγάνες στον ξυλόφουρνο (φωτογραφίες)

Οι λαγάνες είναι φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι κάθε Καθαράς Δευτέρας.

Οι λαγάνες στον ξυλόφουρνο μάλιστα είναι σήμα κατατεθέν του φούρνου Μπαρνασά στη Ράχη και η παρασκευή τους είναι... τελετουργία.

Φέτος μάλιστα η διαδικασία είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα, καθώς φαίνεται ότι θα είναι οι τελευταίες λαγάνες στον ξυλόφουρνό από τον Παναγιώτη Μπαρνασά, που οδεύει προς συνταξιοδότηση.

