Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026 21:17

Κούλουμα γεμάτα κέφι και γεύσεις στη Μικρή Μαντίνεια (φωτογραφίες)

Κούλουμα γεμάτα κέφι και γεύσεις στη Μικρή Μαντίνεια (φωτογραφίες)

Αρκετός ήταν ο κόσμος που ανταποκρίθηκε και φέτος στο κάλεσμα της Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρής Μαντίνειας για να γιορτάσουν τα κούλουμα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Παραδοσιακά εδέσματα που συνδέονται με την Καθαρά Δευτέρα με πολύ κέφι και χορό συνέθεσαν την εικόνα του σημερινού γλεντιού και σύμμαχο φυσικά τον καιρό.

