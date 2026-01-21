Μεσσηνία: Οβίδες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν σε... κοτέτσι στη Θουρία

Δύο οβίδες, πιθανότατα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκαν σήμερα το πρωί σε ένα σπίτι στη Θουρία!

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εντόπισε στο κοτέτσι του δύο οβίδες, που ήταν ενεργές και άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν πυροτεχνουργοί του Στρατού, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο για λόγους ασφαλείας και μετέφεραν τις οβίδες σε μια αποθήκη. Εκεί το ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκοπεδίων Ξηράς του Στρατού, προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη, εξουδετερώνοντας με επιτυχία τα δύο πυρομαχικά. Στην επιχείρηση εξουδετέρωσης των οβίδων συνέδραμαν και άνδρες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.

(Φωτογραφία αρχείου)