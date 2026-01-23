eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 21:49

Στην Καλαμάτα για να σχεδιάσει... ταφόπλακες ο Λάκης Γαβαλάς (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Στην Καλαμάτα για να σχεδιάσει... ταφόπλακες ο Λάκης Γαβαλάς (βίντεο)

Premium Strom

Σε μία ιδιαίτερη... αποκάλυψη προχώρησε σήμερα ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Στο κλείσιμο της παρουσίας του στην εκπομπή και ερωτώμενος τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο ανέφερε ότι θα βρεθεί στην Καλαμάτα. Ο λόγος; Για να σχεδιάσει ταφόπλακες...

Δείτε το απόσπασμα που εξηγεί τι εννοούσε...

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις