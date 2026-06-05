Χρυσοχοΐδης: Θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη στον Έβρο (Bίντεο)

«Σε λίγες μέρες ξεκινάει μία νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος (του φράχτη), προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επιθεωρώντας τμήμα του έργου στους Ψαθάδες Διδυμοτείχου Έβρου. «Και βεβαίως», προσέθεσε, «θα συνεχίσουμε την κατασκευή του φράχτη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Έβρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε τον ρόλο του φράχτη, για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. «Εδώ, από αυτόν τον φράχτη, όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας, μαζί με τους εξοπλισμούς της νέας τεχνολογίας, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς».

«Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές. Δεν έχουμε, δηλαδή, μεταναστευτικό πρόβλημα», συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συμπλήρωσε:

«Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές».

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι ενισχύεται και η συνοριοφυλακή, τόσο στον Έβρο, όσο και στην ενδοχώρα, κατά μήκος των συνόρων: «Θέλω να σας πω, ότι ενισχύουμε περαιτέρω τις συνοριακές υπηρεσίες εδώ στον Έβρο και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υπηρεσίες στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, να είναι ασφαλή».

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην παράλληλη λειτουργία του έργου, ως τεχνητό ανάχωμα απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. «Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου, ο φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών, πριν από μόλις δύο μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτούργησε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή, αναγκαία λόγω των πλημμυρών, να είναι πολύ λιγότερες», τόνισε.

Τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη συνόδευαν ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας, ο αστυνομικός διευθυντής Ορεστιάδας Αθανάσιος Μανταρλής, ο αστυνομικός διευθυντής Αλεξανδρούπολης Χρήστος Αξής και ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα προεδρεύσει το μεσημέρι σε υπηρεσιακή σύσκεψη της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αλεξανδρούπολη.