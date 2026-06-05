Δήμος Τριφυλίας: Χρηματοδότηση 1 εκ ευρώ για αποκατάσταση ζημιών

Με 1 εκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Τριφυλίας για την αποκατάσταση των υποδομών από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε από τη Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής με τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη να εκφράζει ευχαριστίες στην ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά τον υφυπουργό, Κώστα Κατσαφάδο.

Για τη χρηματοδότηση αυτή ο κ. Λεβεντάκης σημειώνει: «Σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 €, για την Τριφυλία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης υποδομών, σε περιοχές του Δήμου μας που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, του φετινού χειμώνα.

Το συγκεκριμένο ποσό, εντάσσεται σε ένα συνολικό πακέτο έκτακτης αρωγής, από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, συνολικού ύψους 3.800.000 € και αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, για τον Δήμο Τριφυλίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προσωπικά τον υφυπουργό, κ. Κώστα Κατσαφάδο, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, για έγκαιρη χρηματοδότηση του Δήμου Τριφυλίας, προκειμένου να δρομολογηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών (δίκτυα, οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις), όσο πιο σύντομα γίνεται.

Στόχο μας αποτελεί, η ταχεία εκκίνηση των επισκευών, για την ασφάλεια των δημοτών και την εξομάλυνση της καθημερινότητας».

Κ.Μπ.