Ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για θέματα ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Ο Αστυνόμος Α’, Υπεύθυνος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας Χαράλαμπος Μαλτίδης ενημέρωσε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ τάξης του σχολείου για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο κ. Μαλτίδης εξήγησε στα παιδιά ποιες πράξεις θεωρούνται ενδοοικογενειακή βία, σε ποιους μπορούν να απευθύνονται όταν γνωρίζουν ή βιώνουν τέτοια περιστατικά και ποια είναι η αποστολή τής Αστυνομίας, ενημερώνοντας παράλληλα για σχετικούς όρους όπως οικογένεια, θεσμοί, μορφές βίας, όρια, παραβατικότητα, ποινή, τιμωρία, σωφρονισμός.

Ακόμη τους "σύστησε" την εφαρμογή panic Button, εξηγώντας τους τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και την αντίστοιχη εφαρμογή safe.youth για τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες.

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εκδήλωση, προχωρώντας σε ερωτήσεις προς τον Χαράλαμπο Μαλτίδη.

Κ.Ηλ.