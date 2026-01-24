Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας: Αλληλεγγύη στον ισπανικό λαό

Την αλληλεγγύη του στον ισπανικό λαό, στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα της χώρας για την τραγική απώλεια τουλάχιστον 39 ανθρώπων, μετά τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση τρένων κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, εκφράζει το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωσή του εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, εύχεται δύναμη και αντοχή στους τραυματίες και αναφέρει: “Ο ελληνικός λαός γνωρίζει από πρώτο χέρι τον πόνο και την οργή που γεννούν τέτοιες τραγωδίες. Το έγκλημα στα Τέμπη παραμένει ανοιχτή πληγή και αποδεικνύει ότι τα εγκλήματα στους σιδηροδρόμους δεν είναι «ατυχήματα», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά και με τον πιο τραγικό τρόπο το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων, του λαού και τις νεολαίας: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»”.