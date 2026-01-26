Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: “Συνεχίζουμε τον αγώνα με νέες μορφές”

“Συνεχίζουμε τον αγώνα με νέες μορφές. Μόνο οργανωμένοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να νικήσουμε”, επισημαίνει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και περιφέρειας μετά τη λήξη των μπλόκων των αγροτών στη Μεσσηνία και σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο Α.Σ. Χανδρινού και περιφέρειας σημειώνει:

“Με το κεφάλι ψηλά και τη δύναμη που μας έδωσε ο πολύμορφος και μαζικός ξεσηκωμός των τελευταίων εβδομάδων, συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης. Για έξι βδομάδες, με δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα, χιλιάδες τρακτέρ και τη μαζική συμμετοχή αγροτικών οικογενειών, στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα: δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε και να δουλεύουμε στο όριο.

Απέναντι σε συκοφαντίες, απειλές, καταστολή και προσπάθειες διάσπασης, απαντήσαμε με ενότητα, συντονισμό και μαζικότητα. Λειτουργήσαμε σαν ένα μπλόκο, ακυρώσαμε τον κοινωνικό αυτοματισμό και αναγκάσαμε την κυβέρνηση να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης με τα δίκαια αιτήματά μας στο επίκεντρο. Ο αγώνας μας αγκαλιάστηκε από όλους και αυτό μας έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη.

Ιδιαίτερα θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό λαό, που καθημερινά βρέθηκε στο πλευρό μας. Με την παρουσία του στα μπλόκα, με μηνύματα συμπαράστασης και κάθε μορφή αλληλεγγύης, στήριξε έμπρακτα τον αγώνα μας και μας έδωσε κουράγιο να συνεχίσουμε.

Βγαίνουμε από αυτή τη μάχη πιο έμπειροι, πιο οργανωμένοι και πιο αποφασισμένοι. Ξέρουμε καλά ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ο αγώνας μας δεν είναι «μια κι έξω». Είναι μακρύς, συνεχής και πολύμορφος, και μόνο έτσι μπορούμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας να μείνουμε στα χωριά μας και να ζούμε από τον κόπο μας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα με νέες μορφές. Η συνέχεια περνά μέσα από τις συνελεύσεις των Αγροτικών Συλλόγων των Ομοσπονδιών, επιτροπών αγώνα χωριό το χωριό, με πανελλαδικό συντονισμό. Εκεί θα βγάλουμε τα συμπεράσματα και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, με ανοιχτή την προοπτική μαζικών κινητοποιήσεων.

Μόνο οργανωμένοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να νικήσουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθούμε”.