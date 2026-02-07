Απεγκλωβισμός δύο οχημάτων από την ΟΑΚ στον Αρι

Σε διάσωση τεσσάρων ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί με το αγροτικό τους αυτοκίνητο στον Αρι, ύστερα από την υπερχείλιση του ποταμού συνέδραμε προχθές Πέμπτη η εθελοντική ομάδα της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Υστερα από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας εθελοντές έσπευσαν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο, όπου τέσσερα άτομα είχαν εγκλωβιστεί στο αγροτικό τους αυτοκίνητο, με τη στάθμη του νερού να έχει φτάσει το ένα μέτρο!

Το Πυροσβεστικό όχημα που επιχείρησε να τους προσεγγίσει αρχικά δεν τα κατάφερε και εγκλωβίστηκε κι αυτό.

Χάρη σε συνεργασία των πυροσβεστών και των εθελοντών που είχαν εξειδικευμένη εκπαίδευση των εθελοντών η επιχείρηση ολοκληρώθηκε

με ασφάλεια.

Η ΟΑΚ Μεσσηνίας χρησιμοποιώντας συρματόσχοινα βαρέως τύπου και κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, απεγκλώβισαν ταυτόχρονα και τα δύο οχήματα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Κ.Ηλ.