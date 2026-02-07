eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026 08:14

Απεγκλωβισμός δύο οχημάτων από την ΟΑΚ στον Αρι

Γράφτηκε από

Απεγκλωβισμός δύο οχημάτων από την ΟΑΚ στον Αρι

Premium Strom

 

Σε διάσωση τεσσάρων ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί με το αγροτικό τους αυτοκίνητο στον Αρι, ύστερα από την υπερχείλιση του ποταμού συνέδραμε προχθές Πέμπτη η εθελοντική ομάδα της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Υστερα από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας εθελοντές έσπευσαν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο, όπου τέσσερα άτομα είχαν εγκλωβιστεί στο αγροτικό τους αυτοκίνητο, με τη στάθμη του νερού να έχει φτάσει το ένα μέτρο!

Το Πυροσβεστικό όχημα που επιχείρησε να τους προσεγγίσει αρχικά δεν τα κατάφερε και εγκλωβίστηκε κι αυτό.

Χάρη σε συνεργασία των πυροσβεστών και των εθελοντών που είχαν εξειδικευμένη εκπαίδευση των εθελοντών η επιχείρηση ολοκληρώθηκε

με ασφάλεια.

Η ΟΑΚ Μεσσηνίας χρησιμοποιώντας συρματόσχοινα βαρέως τύπου και κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, απεγκλώβισαν ταυτόχρονα και τα δύο οχήματα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Κ.Ηλ.

 

 

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις