"Μαύρη Θύελλα": Αποθεωτική υποδοχή για την άνοδο στη Superleague (βίντεο-φωτογραφίες)

Η αναμονή τελείωσε. Επειτα από 25 ολόκληρα χρόνια η Καλαμάτα είναι ξανά στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου και όλη η πόλη γιορτάζει την ιστορική άνοδο στην Super League.

Χιλιάδες φίλαθλοι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το βράδυ του Σαββάτου την πλατεία 23ης Μαρτίου, αλλά και την κεντρική πλατεία για να υποδεχτούν την αποστολή της «Μαύρης Θύελλας» από τη Νέα Σμύρνη.

Εκεί όπου νωρίτερα η Καλαμάτα με γκολ του Αχμάντ Μέντες Μορέιρα νίκησε με 1-0 τον Πανιώνιο και κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ. Ο κόσμος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται από τις 7 το απόγευμα για να ζήσει μια στιγμή που περίμενε ένα τέταρτο του αιώνα!

Το πούλμαν με την αποστολή έφθασε στις 10.15 το βράδυ και ακολούθησε πανζουρλισμός. Τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα, άναψαν δεκάδες καπνογόνα, ενώ τα συνθήματα αντηχούσαν σε κάθε γωνιά της πόλης, με τους πρωταγωνιστές να γνωρίζουν την αποθέωση. Το «Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές», δονούσε την ατμόσφαιρα, με το πούλμαν της «Μαύρης Θύελλας» να μην μπορεί να κάνει ούτε… μέτρο, καθώς ο κόσμος είχε δημιουργήσει το αδιαχώρητο.

Από αυτή τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο δήμαρχος της πόλης Θανάσης Βασιλόπουλος, καθώς και άλλοι αιρετοί, όπως ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος Ηλικιωμένοι, μεσήλικες, μπαμπάδες και μαμάδες με τα παιδιά στους ώμους, αγόρια, κορίτσια, ήταν όλοι εκεί για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία, δείχνοντας το μέγεθος του συλλόγου. Η συνέχεια δόθηκε στην κεντρική πλατεία με τον ενθουσιασμό να παραμένει ίδιος εντός και εκτός… πούλμαν.

Η εικόνα της πλατείας γεμάτη ασπρόμαυρα χρώματα και σημαίες, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων. Η Καλαμάτα επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεμίζοντας με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση τους Μεσσήνιους σε όλο τον κόσμο.

Παν. Φαντάκος