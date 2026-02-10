Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Μεσσηνίας: Στους Γαργαλιάνους η πίτα του παραρτήματος Τριφυλίας

Η εκδήλωση έγινε με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων, ιδιαιτέρως γυναικών, με πολλές εγγραφές νέων μελών. Τονίστηκαν από τον αντιπρόεδρο του Σωματείου και πρόεδρο του παραρτήματος Τριφυλίας τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Τα θέματα της υγείας που αφορούν την υποστελέχωση του κέντρου Υγείας Γαργαλιάνων και των Φιλιατρών και την υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας. Το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η απαίτηση για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις, η επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης. Καταγγέλθηκε η οικονομία του πολέμου που ακολουθεί η κυβέρνηση, γιατί στόχο έχει τις κοινωνικές παροχές για τις συντάξεις την υγεία, την παιδεία. «Θα υπερασπιστούμε με αγώνες τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας από τα φέρετρα που προτείνει ο υπουργός! Οι συνταξιούχοι Τριφυλίας συμφωνήσαμε ότι θα συνεχίσουμε αγωνιστικά μέχρι το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 20 Μάρτη στην Αθήνα με επισκέψεις στα Κέντρα υγείας Γαργαλιάνων Φιλιατρών και Νοσοκομείο Τριφυλίας. Θα οργανώσουμε τον αγώνα μας να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα», σημειώνεται χαρακτηριστικά από το Σωματείο.