Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ερευνα για το θάνατο του 3χρονου αγοριού

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από την 6η ΥΠΕ για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού την περασμένη Τρίτη στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, με την οποία θα εξεταστεί αν τηρήθηκαν όσα προβλέπονται κατά τη νοσηλεία του 3χρονου στην Παιδιατρική Κλινική, ή αν υπήρξαν τυχόν παραλείψεις και τυχόν ευθύνες.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και αστυνομική έρευνα, καθώς μετά τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα από το νοσοκομείο το ΑΤ Τριφυλίας, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ήδη οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη λήψη των πρώτων καταθέσεων.

Φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του 3χρονου αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, που διενεργήθηκε προχθές και τα οποία θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Η περιοχή πάντως εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού, το οποίο έφυγε από τη ζωή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.