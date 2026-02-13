Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: Ερευνα για το θάνατο του 3χρονου αγοριού

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και αστυνομική έρευνα, καθώς μετά τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού ενημερώθηκε άμεσα από το νοσοκομείο το ΑΤ Τριφυλίας, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ήδη οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη λήψη των πρώτων καταθέσεων.
Φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του 3χρονου αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, που διενεργήθηκε προχθές και τα οποία θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.
Η περιοχή πάντως εξακολουθεί να είναι συγκλονισμένη από τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού, το οποίο έφυγε από τη ζωή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.