Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου για την υποστελέχωση και την προβληματική λειτουργία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση και την προβληματική λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου Μάνης με τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο στις 11 το πρωί, έξω από το Κ.Υ.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ. καλεί όλους τους κατοίκους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενώ τη στήριξη και τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση έχουν δηλώσει το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ, το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών του νομού (πρωτοστατεί) και η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας.

* Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σημειώνει: “Στην Δυτική Μάνη δεν κατοικούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου εκπέμπει σήμα κινδύνου – και μαζί του ολόκληρη η τοπική κοινωνία.

Η δραματική έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι «τεχνικό πρόβλημα». Είναι πολιτική επιλογή. Είναι η επιλογή της εγκατάλειψης της περιφέρειας. Είναι η επιλογή να δουλεύουν εξαντλημένοι εργαζόμενοι με συνεχείς εφημερίες, να μένουν βάρδιες ακάλυπτες και να ζουν οι κάτοικοι με την αγωνία αν θα έχουν πρόσβαση σε άμεση φροντίδα όταν τη χρειαστούν.

Η Δυτική Μάνη δεν ζητά προνόμια. Ζητά το αυτονόητο: ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της τους θερινούς μήνες, η υποστελέχωση δεν είναι απλώς αμέλεια – είναι επικίνδυνη.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. να μιλά για «ενίσχυση του ΕΣΥ» όταν στην πράξη αφήνει κρίσιμες δομές να αποδυναμώνονται. Δεν μπορεί η δημόσια υγεία να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων.

Η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στηρίζει την κινητοποίηση των εργαζομένων και των κατοίκων και απαιτεί: Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών. Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σχέδιο ουσιαστικής στήριξης των δομών υγείας στην περιφέρεια. Η υγεία δεν είναι αριθμός στον προϋπολογισμό. Είναι ανθρώπινες ζωές. Η Μεσσηνία δεν θα σιωπήσει μπροστά στην υποβάθμιση των δομών της”.

* Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΕΦΚΑ και ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσσηνίας, καθώς και τα Παραρτήματα Μεσσηνίας ΔΕΚΟ Τραπεζών και Πελοποννήσου ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ, ενημερώνουν ότι “αντιπροσωπεία από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις θα δώσει αγωνιστικό παρών στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας πού καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ.” και μεταξύ άλλων, παρατηρούν: “Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας Είναι αγώνας για την ζωή, ενάντια στους ισοσκελισμένους προυπολογισμούς κόστους οφέλους πού έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Για όσους δεν έχουμε θρηνήσει συμπολίτες μας, το οφείλουμε στο φιλότιμο του προσωπικού του ΚΥ και των εθελοντών της περιοχής. που δρουν με αυτοθυσία και ελάχιστα μέσα”.