Βούλγαρος άστεγος ζει στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας

Στο παρτέρι έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας έχει βρει καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες ένας άστεγος βουλγαρικής καταγωγής και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες περνά εκεί όλο το 24ωρο.

Τυλιγμένος με κουβέρτες και άλλα ρούχα, κάτω από το υπόστεγο του κτηρίου προσπαθεί να αντέξει στο κρύο και τη βροχή.

Για την περίπτωσή του έχει ενημερωθεί και έχει ασχοληθεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, που του παρέχει τις ημέρες που είναι εκεί σίτιση, ενώ παράλληλα έχει κινήσει τις διαδικασίες για να του βρει στέγη σε κάποια δομή, χωρίς όμως αυτό να έχει καταστεί δυνατό. Μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν έχει επίσημα χαρτιά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πλέον αναζητείται διέξοδος μέσω της Πρεσβείας της Βουλγαρίας.

Κ.Μπ.