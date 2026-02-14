eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026 18:08

Βούλγαρος άστεγος ζει στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον

Βούλγαρος άστεγος ζει στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας

Premium Strom

 

Στο παρτέρι έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας έχει βρει καταφύγιο τις τελευταίες ημέρες ένας άστεγος βουλγαρικής καταγωγής και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες περνά εκεί όλο το 24ωρο.

Τυλιγμένος με κουβέρτες και άλλα ρούχα, κάτω από το υπόστεγο του κτηρίου προσπαθεί να αντέξει στο κρύο και τη βροχή.

Για την περίπτωσή του έχει ενημερωθεί και έχει ασχοληθεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, που του παρέχει τις ημέρες που είναι εκεί σίτιση, ενώ παράλληλα έχει κινήσει τις διαδικασίες για να του βρει στέγη σε κάποια δομή, χωρίς όμως αυτό να έχει καταστεί δυνατό. Μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ότι δεν έχει επίσημα χαρτιά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πλέον αναζητείται διέξοδος μέσω της Πρεσβείας της Βουλγαρίας.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις