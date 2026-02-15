Το 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων επισκέφθηκε την ΟΑΚ Μεσσηνίας

Μέρα γεμάτη δράση, προσφορά και παιδικά χαμόγελα ήταν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου για το κλιμάκιο της Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας, που φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του παιδιά από το 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καλαμάτας.

Ηταν μία επίσκεψη γνωριμίας με τον κόσμο της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού για τους μικρούς αεροπροσκόπους που ξεναγήθηκαν στους χώρους και στην πρότυπη ακαδημία εθελοντισμού για παιδιά, ενημερώθηκαν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τους κινδύνους που το απειλούν, έμαθαν για τις αξίες της αλληλεγγύης και το έργο της ΟΑΚ.

Το καλύτερο κομμάτι που αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό τα παιδιά ήταν όταν εξασκήθηκαν στη χρήση μάνικας και εξερεύνησαν το εσωτερικό των πυροσβεστικών οχημάτων, έγιναν δηλαδή για λίγο… πυροσβέστες.

Η Ο.Α.Κ. ευχαριστεί το 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καλαμάτας για την επίσκεψη και την εξαιρετική συνεργασία, τονίζοντας πως “τα πλατιά χαμόγελα και ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή”.