Τιμήθηκε η μνήμη των Μεσσηνίων πεσόντων στρατιωτικών

Με τη δέουσα συγκίνηση τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νεκροταφείο Καλαμάτας, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Μεσσήνιων πεσόντων στρατιωτικών στους αγώνες του έθνους.

Στο τρισάγιο στο Μνημείο Πεσόντων προέστη ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Μεσσηνίας αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ενώ παρέστησαν ο διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Μαρία Οικονομάκου, αντιδήμαρχοι και μέλη του δημοτικού συμβουλίου,πλήθος αξιωματικών και οπλιτών, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων φορέων. Τις δέουσες τιμές απέδωσαν άγημα του Στρατού Ξηράς και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.