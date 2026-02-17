Για πολιτική αναξιοπιστία κατηγορεί τον Βασιλόπουλο ο Χανδρινός

Για πολιτική αναξιοπιστία κατηγορεί τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, με αφορμή τη θέση που αλλάζει – τη μία συμφωνεί και την άλλη διαφωνεί – για την επιστολή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο υπουργείο Εσωτερικών, σαν απάντηση στην ανακοίνωση του συμβούλου Δημήτρη Φαββατά.

“Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν, παρά τις επικοινωνιακές του υπαναχωρήσεις, ο Δήμαρχος επιμένει στην ουσία: στη λογική επιβολής κυρώσεων και ποινών σε όποιον, κατά τη δική του κρίση, έχει «απρεπή συμπεριφορά»”, εκτιμά ο κ. Χανδρινός.

Σε ό,τι αφορά την «απρεπή συμπεριφορά» στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Χανδρινός υπενθυμίζει ότι “εκείνος που έχει χαρακτηρίσει δημοτικούς συμβούλους ως «αλήτες», «τοξικούς» και «παλιάνθρωπους» είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος” και καταλήγει: “Καλό θα ήταν, λοιπόν, να ξεκινήσει με την αναγκαία αυτοκριτική και να επιδείξει στοιχειώδη θεσμική σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι σε όσους ασκούν το απολύτως νόμιμο και δημοκρατικό τους δικαίωμα στην αντιπολίτευση”.