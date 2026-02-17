Καισαριανή: Εμπειρογνώμονες στο Βέλγιο για να ελέγξουν την γνησιότητα των φωτογραφιών (βίντεο)

Ξεκίνησε η ταυτοποίηση των 200 αντιστασιακών της Καισαριανής, που εμφανίζονται σε ιστορικές φωτογραφίες λίγο πριν την εκτέλεσή τους την Πρωτομαγιά του 1944, μετά την ανακάλυψη ότι πωλούνταν στο eBay.

Η πώληση των πολεμικών κειμηλίων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανάγκασε τον συλλέκτη να αναστείλει τη δημοπρασία και να συζητά με την ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον τους.

«Παραμένω ανοιχτός σε διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές»

Ειδικότερα, ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ Ντε Κρένε από τη Γάνδη, επαγγελματίας στο χώρο, γνώριζε ότι η πώληση των φωτογραφιών απαγορεύεται. «Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού. Η απόφαση για το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες θα βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να τη λάβω προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας», δήλωσε στο STAR.

Αναγνωρίστηκαν δύο αντιστασιακοί της Καισαριανής

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Χέρμαν Χόιερ, υπολοχαγού στη Μαλακάσα, και δείχνουν τους 200 μελλοθάνατους λίγο πριν εκτελεστούν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν προσωπικότητες όπως ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά Χανίων, γεωργός και αντιστασιακός που φυλακίστηκε και εξορίστηκε για τις ιδέες του, και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από τον Πόντο, οικοδόμος και αγωνιστής, που στάθηκε αγέρωχος μέχρι την τελευταία του στιγμή.

Ο συλλέκτης διατηρούσε προηγουμένως σελίδα στο Facebook και επέλεξε το eBay για τη δημοπράτηση των φωτογραφιών, ενώ παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Το Υπουργείο Πολιτισμού έστειλαν εμπειρογνώμονες στη Γάνδη για να ελέγξουν τη γνησιότητα των ντοκουμέντων και, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αγοραστούν και θα εκτεθούν στη Βουλή. «Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πηγή: iefimerida.gr