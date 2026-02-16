Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις στο δρόμο Πλατάνια – Παυλίτσα

Συνεχής είναι η πτώση ογκόλιθων από τα πρανή των βράχων, στο οδικό τμήμα Πλατάνια – Παυλίτσα (Αρχαία Φιγαλεία), στο σημείο πριν από τη γέφυρα της Νέδας, γεγονός που δημιουργεί μόνιμο και άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Τη επικινδυνότητα του προβλήματος τονίζει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανιτών Μεσσηνίας «Η Αγία Ελένη» Γρηγόρης Καραμπεσίνης, επισημαίνοντας πως είναι πραγματικά ευτύχημα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Αναλυτικά ο κ. Καραμπεσίνης τονίζει: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πρόσφατα κατολίσθηση στο οδικό τμήμα Πλατάνια – Παυλίτσα (Αρχαία Φιγαλεία), στο σημείο πριν από τη γέφυρα της Νέδας. Παράλληλα, στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου παρατηρείται εδώ και καιρό συνεχής πτώση ογκόλιθων από τα πρανή των βράχων, γεγονός που δημιουργεί μόνιμο και άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Είναι πραγματικά ευτύχημα ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Με δεδομένο ότι στο παρελθόν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

Ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την οριστική αποκατάσταση και θωράκιση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.

Ζητούμε την άμεση αξιολόγηση της επικινδυνότητας του σημείου και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας (καθαρισμοί πρανών, έργα συγκράτησης βράχων, σήμανση, πιθανή προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας κ.λπ.).

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών».