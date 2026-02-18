Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Καλαμάτα

Τα δρομολόγια που θα γίνονται, θα είναι μόνο για λόγους υγείας, για επίσκεψη σε γιατρούς ή στο Νοσοκομείο της πόλης.

Για τους λόγους της νέας απεργιακής κινητοποίησης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας Παναγιώτης Παπαδόπουλος, στέκεται στα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και στα βαν τα οποία χαρακτηρίζει κόκκινες γραμμές, καθώς και στις οφειλές στον ΕΦΚΑ για τις οποίες δεν υπάρχει ρύθμιση και είναι ανασφάλιστα και τα ανήλικα παιδιά των επαγγελματιών.

“Είναι η 3η φορά που κάνουμε απεργία σε κοντινό χρονικό διάστημα”, μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος και παρατήρησε: “Τ α αιτήματά μας είναι τα ίδια. Είναι σαν να μιλάμε σε έναν τοίχο, δεν ακουγόμαστε. Η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση συνεργασίας”.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας σημειώνει:

- Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: “Είχαμε πει ότι το 2026 θα γίνει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα καινούργια και στα μεταχειρισμένα θα μπορούμε να βγάλουμε ένα μεταχειρισμένο πετρέλαιο ή ένα μεταχειρισμένο υβριδικό. Κα την επαρχία είχαμε πάει το 2035 και ο όρος ήταν ο ίδιος, δηλαδή να μπορούμε να βγάλουμε καινούργιο ή ένα μεταχειρισμένο, πετρέλαιο ή υβριδικό. Η κυβέρνηση μας πάει βίαια στο ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι λειτουργικό, για μας, το κόστος να το αποκτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο, το πιο φθηνό κάνει 45.000 ευρώ. Δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να δουλέψει για μας. Ενα ταξί 24 ώρες το 24ωρο είναι στον δρόμο. Αν είναι δύο συνεταίροι και το αυτοκίνητο δουλεύει δύο βάρδιες, θέλει 5 ώρες φόρτιση. Ο ένας θα χάσει τη μισή βάρδια. Θα μου πει ο πελάτης «πήγαινέ με στην Αθήνα» και αν έχω δουλέψει 3 ώρες, τι θα του πω, «να κάτσω στον δρόμο να φορτίσω το αυτοκίνητο;». Στη Γερμανία που παράγουν αυτοκίνητα, έχουν πει το 2035 και μεις που δεν έχουμε ούτε τις υποδομές, λέμε βίαια το 2026 στην Αθήνα και το 2030 στην επαρχία ηλεκτρικό. Να πάει μέχρι το 2035 όπως ήταν. Ενας συνάδελφος που δεν μπορεί να αγοράσει ηλεκτρικό, δεν έχει τα 40.000 ευρώ και λήγει, τι θα του πούμε, πήγαινε στην ανεργία, μην δουλέψεις, να ζήσεις, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου;”.

- Για τα βαν: “Ισχυε ο νόμος, 3 ώρες 90 ευρώ και τώρα πάει να κάνει τα βαν στα 50 ευρώ. Πάει να τα βάλει στη δική μας δουλειά, την αστική συγκοινωνία. Εμείς δεν λέμε να φύγουν τα βαν, έχουν το έργο τους, αλλά δεν θέλουμε να βγουν στη δική μας δουλειά. Αν βάλει τα βαν στα 50 ευρώ, στην ελάχιστη διαδρομή, τότε ποια θα είναι η δική μας δουλειά; Αν μας φέρουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και τα βαν στα 50 ευρώ, μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε από την αγορά. Αυτά τα δύο θέματα είναι για μας «κόκκινη γραμμή» και όταν τελειώσει η διαβούλευση στο νομοσχέδιο, θα μας βρουν όλους έξω από τη Βουλή. Αυτά τα δύο θέματα είναι ο θάνατος του επαγγέλματός μας και δεν κάνουμε πίσω με τίποτα”.

- Για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ: “Δύο χρόνια με κορονοϊό μεταφέραμε μόνο τα επείγοντα περιστατικά. Δεν έχει γίνει μία ρύθμιση. Είναι πολλοί συνάδελφοι που έχουν μείνει πίσω στις υποχρεώσεις τους και είναι ανασφάλιστοι. Ζητάμε να γίνει μία ρύθμιση. Το πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι έχεις ανήλικο παιδί και χρωστάς στον ΕΦΚΑ δύο μήνες, το παιδί δεν έχει δικαίωμα συνταγογράφησης και ιατρικής περίθαλψης. Αυτό είναι απάνθρωπο. Το παιδί μέχρι 18 χρονών πρέπει να γράφει όλα τα φάρμακά του, τα πάντα. Δεν μπορείς να καταδικάζεις ένα παιδί, γιατί ο πατέρας του δεν μπορεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του”.