Σημαντική συνεργασία για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Iδρυμα Επιστημών και Περιβάλλοντος και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας εγκαινιάζουν συνεργασία για την προώθηση του περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ, με τη δημιουργία δύο ειδικών βραβείων στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Camp Ταϋγέτου.

Με κοινή τους δήλωση, οι δύο φορείς τονίζουν πως η νέα αυτή σύμπραξη “στοχεύει όχι μόνο στην ανάδειξη σημαντικών δημιουργών, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας,

όπου η γνώση και η κινηματογραφική έκφραση ενώνονται για να εμπνεύσουν ουσιαστική αλλαγή”.