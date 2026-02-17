eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026 21:24

Σημαντική συνεργασία για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Γράφτηκε από την

Σημαντική συνεργασία για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Premium Strom

Το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Iδρυμα Επιστημών και Περιβάλλοντος και το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας εγκαινιάζουν συνεργασία για την προώθηση του περιβαλλοντικού ντοκιμαντέρ,
με τη δημιουργία δύο ειδικών βραβείων στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και στο Διεθνές Κινηματογραφικό Camp Ταϋγέτου.

Με κοινή τους δήλωση, οι δύο φορείς τονίζουν πως η νέα αυτή σύμπραξη “στοχεύει όχι μόνο στην ανάδειξη σημαντικών δημιουργών, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας,
όπου η γνώση και η κινηματογραφική έκφραση ενώνονται για να εμπνεύσουν ουσιαστική αλλαγή”.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις