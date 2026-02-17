Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά αγωνίζεται για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και για το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησίαΣτην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την αποκαλούμενη "Ψηφιακή Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των ΣΣΕ", η Κυβέρνηση επιχείρηε να εμφανιστεί φιλεργατική, την ώρα που η αγορά εργασίας παραμένει εντελώς απορρυθμισμένη και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταρρέει.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία ως θεσμική υποχρέωση αποκατάστασης της εργασιακής δικαιοσύνης.

Με την τροπολογία:

• Επαναφέρουμε τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όταν το ένα μέρος αρνείται τη μεσολάβηση ή απορρίπτει την πρόταση του μεσολαβητή.

• Αποκαθιστούμε την ισορροπία στη συλλογική διαπραγμάτευση.

• Δίνουμε πραγματικό περιεχόμενο στην έννοια της «ενίσχυσης» των ΣΣΕ.

Φέραμε στη Βουλή τροπολογία επαναφοράς δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και είναι η αιτία που είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στην Ευρώπη.

Δεν θα βαφτίσουμε την απορρύθμιση “εκσυγχρονισμό”.

Δεν θα συμβιβαστούμε με την Ελλάδα του 10%.

Η εργασία χρειάζεται κανόνες, στήριξη στους εργαζόμενους, συλλογική δύναμη και καθολική κάλυψη — όχι τα ημίμετρα και τις επικοινωνιακές διακηρύξεις της Κυβέρνησης.