Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη... νέα επιδείνωση (Βίντεο)

Αστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίς το πρωί σε περιοχές από τη Σάμο, Ικαρία και νοτιότερα μέχρι τα Δωδεκάνησα θα σημειώνονται βροχές, μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, θα επιμείνουν μέχρι και το μεσημέρι λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη νωρίς το πρωί αύριο περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, και ιδιαιτέρως στη Θράκη που θα έχουν κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 200 με 300 μέτρα υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρξουν σύμφωνα με το reader μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, από την Πελοπόννησο μέχρι και την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Στα Επτάνησα επίσης λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα ελαφρώς θα πυκνώνουν, ενώ υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε περιοχές των κεντρικών Επτανήσων.

Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται να είναι καλός, με κάποιες τοπικές βροχές μόνο στις περιοχές των Επτανήσων και των δυτικότερων περιοχών της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή περιμένουμε ο καιρός στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο να καταστεί πάλι άστατος με μπόρες βροχές και τοπικές καταιγίδες.