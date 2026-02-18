Χωράφια, αγροτικοί δρόμοι και ελαιώνες βρίσκονται κάτω από το νερό, δημιουργώντας μια προσωρινή «λίμνη» που εκτείνεται σε εκατοντάδες στρέμματα.
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026 12:41
Τριφυλία: Σε λίμνη μετατράπηκε έκταση μεταξύ Ελαίας και Άη Γιαννάκη (βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εικόνα πλημμυρισμένου τοπίου παρουσιάζει από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη έκταση ανάμεσα στην Ελαία και τον Άη Γιαννάκη Τριφυλίας, καθώς οι διαδοχικές και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν εκτεταμένη συγκέντρωση υδάτων.
