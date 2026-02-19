Απορρίφθηκε σύμβαση απευθείας ανάθεσης 500.000 ευρώ για ανακαίνιση του νέου κτηρίου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας απέρριψε σύμβαση απευθείας ανάθεσης 500.000 ευρώ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας για ανακαίνιση του νέου κτηρίου των γραφείων της Επιχείρησης, στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου.

Και το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, το απόγευμα της Τρίτης, ακύρωσε την απόφαση της απευθείας ανάθεσης και σήμερα στις 3 το μεσημέρι, σε νέα συνεδρίασή του, αναμένεται να εγκρίνει τη δημοπράτηση, την προκήρυξη διαγωνισμού.

Στην απόφασή του ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Μεσσηνίας, που έλεγξε τη νομιμότητα της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μεταξύ άλλων, έδωσε απαντήσεις για την απουσία απρόβλεπτου γεγονότος, την έκλειψη του κατεπείγοντος λόγω χρονικής υστέρησης και οργανωτικών ελλείψεων και την κάλυψη πάγιων αναγκών και όχι επείγουσα αποκατάσταση, που υποστήριξε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.

Χαρακτηριστικά, όσον αφορά την κάλυψη πάγιων αναγκών και όχι επείγουσα αποκατάσταση, ο Επίτροπος παρατηρεί: “Η διαδικασία του άρθρου 32 επιτρέπεται μόνο για το απολύτως αναγκαίο μέτρο. Οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου για 20ετή χρήση ύψους περίπου 500.000 ευρώ (υδραυλικά, κλιματισμός, δάπεδα, κουφώματα) αφορούν πάγιες ανάγκες στέγασης και λειτουργικής αναβάθμισης, όχι επείγουσα αποκατάσταση ζημιών. Δεν υφίσταται ο απαιτούμενος άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος, καθώς η ανάγκη αφορά την κάλυψη πάγιων κτιριακών αναγκών που προϋπήρχαν της έξωσης”.