Νέα φυλακή θα κατασκευαστεί στη Μεγαλόπολη

Τη δημιουργία οκτώ νέων σωφρονιστικών καταστημάτων προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σαν ένα μέτρο αποσυμφόρησης του υπερπληθυσμού που υπάρχει στις φυλακές της χώρας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως η μια από τις φυλακές που θα κατασκευαστεί θα είναι στην περιοχή της Μεγαλόπολης: “Σκοπός μας είναι να κατασκευαστεί ένα πολύ μεγάλο κατάστημα κράτησης στη Μεγαλόπολη, λόγω και της απολιγνιτοποίησης της περιοχής. Θα είναι μικτής χρήσης κατάστημα και με αγροτικές χρήσεις, ενώ δεν θα κλείσει το σωφρονιστικό ίδρυμα της Τρίπολης.

Ακόμη ετοιμάζουμε κι άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Δυτική Μακεδονία (Βόιο Κοζάνης) και στον Ασπρόπυργο που εκεί θα μεταφερθεί ο Κορυδαλλός.

Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, βρισκόμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία και εκτιμώ πως τα οκτώ νέα καταστήματα θα είναι έτοιμα το 2030”.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι νέες φυλακές που θα φτιαχτούν στη Μεγαλόπολη θα είναι χωρητικότητας 800 θέσεων, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να φιλοξενεί σε λίγα χρόνια συνολικά 1.375 θέσεις κράτησης, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον σημερινό, κάτι που δείχνει τη στρατηγική σημασία της περιοχής στο νέο μοντέλο κατανομής των φυλακών ανά την επικράτεια.

Κ.Ηλ.