Καλαμάτα: Εδωσαν ραντεβού για ξύλο

Ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες πολιτών για το μεγάλο οικόπεδο ανάμεσα στις οδούς Παπανικολή, Κορώνης και Λεωνίδου, κοντά στη Ναυαρίνου, στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ομάδα νεαρών φέρεται να κανόνισε συνάντηση με σκοπό τη συμπλοκή, εκμεταλλευόμενη την ερημιά του σημείου.

Δύο άτομα πιάστηκαν στα χέρια με σφοδρότητα, ενώ παριστάμενοι κατέγραφαν τη σκηνή με κινητά αντιμετωπίζοντάς την ως... θέαμα.

Η ενημέρωση των αρχών δεν απέτρεψε τη διαφυγή των εμπλεκομένων, καθώς αποχώρησαν πριν από την άφιξη περιπολικού.

Το συμβάν ωστόσο έρχεται να προστεθεί σε αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες στην ίδια περιοχή, με κατοίκους να ζητούν συχνότερη αστυνόμευση και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας.