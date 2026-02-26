Συγκέντρωση σε Κυπαρισσία και Πύλο για τα 3 χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη

Κάλεσμα συμμετοχής απεύθυνε η Ενωση Γονέων Δήμου Τριφυλίας σημειώνοντας μεταξύ άλλων: “Απαιτούμε να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη. Να αποδοθούν όλες οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται”. Το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Νομού Μεσσηνίας σε ανακοίνωση – πρόσκλησή του αναφέρει ότι “τα Τέμπη δεν είναι ούτε «εθνική τραγωδία», ούτε «κοινωνικό τραύμα» που ανήκει στο παρελθόν. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του κέρδους” και μεταξύ άλλων, παρατηρεί: “Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί! Να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες! Το έγκλημα με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας που συγκλόνισε όλο το λαό, αποκάλυψε κι έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να απαντηθεί το δίλημμα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Οι περσινές συγκλονιστικές απεργιακές συγκεντρώσεις στις 28 Φεβρουαρίου σε όλη την Ελλάδα δείχνουν την αστείρευτη δύναμη τους αγωνιζόμενου λαού, που όταν είναι οργανωμένος και ξέρει για τι παλεύει μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος του!”.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ

Συγκέντρωση για τα 3 χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία - έγκλημα στα Τέμπη, πραγματοποιείται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και στην Πύλο, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, στις 12 το μεσημέρι. Σύνθημα των οργανωτών είναι “Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ξεχνάμε - δεν συγχωρούμε”.