Καλαμάτα: «Τίτλοι τέλους» για τις χειμερινές εκπτώσεις - «Xαμηλές πτήσεις» και το βλέμμα στο Πάσχα

Σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς, περίπου 4 στους 10 καταναλωτές πραγματοποίησαν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων από τα μέσα Ιανουαρίου, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του εισοδήματος απορροφάται από βασικά αγαθά, υποχρεώσεις και υπηρεσίες, οδηγώντας τους καταναλωτές σε πιο συγκρατημένες και στοχευμένες αγορές, συχνά με έμφαση στις υψηλές εκπτώσεις μέσα από διαδικτυακές προσφορές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς κατά την εκπτωτική περίοδο και έπειτα, καθώς το ντόμινο προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς περισσότερο μπερδεύει παρά διευκολύνει τους καταναλωτές.

Μιλώντας στην “Ε” o υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Παναγιώτης Γεωργιτσέας ανέφερε πως ναι μεν υπήρξε μια σχετική τόνωση στα ταμεία, ωστόσο δεν ήταν αυτή που προσδοκούσαν οι επαγγελματίες. “Σίγουρα έγιναν αγορές, αλλά ήταν πολύ περιορισμένες, με αποτέλεσμα στην παρούσα φάση να μιλάμε για συντήρηση των καταστημάτων και όχι για κερδοφορία. Η βοήθεια έτσι που περιμέναμε στο διάστημα των εκπτώσεων, όπου γίνεται μια εκποίηση του εμπορεύματος ώστε να υπάρξει και μια ροή χρημάτων για νέες παραγγελίες, μιας και αλλάζει η σεζόν, δεν έφτασε στα σημεία που θα θέλαμε” σημείωσε. Για τις κατηγορίες προϊόντων που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ο ίδιος ενημέρωσε πως αφορούσαν κυρίως το ρούχο και το παπούτσι, ενώ στις αρχές των εκπτώσεων κινητικότητα υπήρξε στα σχολικά και παιδικά είδη.

“Σε γενικές γραμμές η αγορά ήταν νωχελική, κάτι που ήταν λίγο - πολύ αναμενόμενο, με την κίνηση των φετινών εκπτώσεων να καταγράφει ίσως μικρότερα ποσοστά σε σχέση με την αντίστοιχη του 2025, όπου επίσης δεν ήταν μια καλή χρονιά” πρόσθεσε. Για το πόσο επηρέασε η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών τον τζίρο των καταστημάτων, ο Παναγιώτης Γεωργιτσέας υπογράμμισε πως ο κόσμος θέλει να βγει και να αγοράσει πράγματα που όντως του λείπουν, θέλοντας να κάνει μια ανανέωση, ωστόσο οι εναπομείναντες πόροι στο τέλος κάθε μήνα δεν αφήνουν περιθώρια. “Βαδίζοντας έτσι στο τέλος των χειμερινών εκπτώσεων, πολλά καταστήματα έχουν βάλει στις βιτρίνες τους ποσοστά από 50% και άνω, σε μια προσπάθεια έστω και την ύστατη στιγμή να πουλήσουν προϊόντα σε καλές τιμές, βοηθώντας και με τον τρόπο τους τα πιεσμένα νοικοκυριά” συμπλήρωσε. Ο ίδιος στάθηκε και στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον φετινό χειμώνα στην Καλαμάτα. “Είμαστε μια πόλη που δεν έχει να μάθει να λειτουργεί υπό βροχή, οπότε με τις διαρκείς βροχοπτώσεις περιορίστηκε και η δυνατότητα στον κόσμο να βγει στα καταστήματα” διευκρίνισε.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Όσον αφορά τον ρόλο του τουρισμού, αυτή την περίοδο οι αγορές πραγματοποιούνται κυρίως από ντόπιους, ενώ η εικόνα προβλέπεται να βελτιωθεί με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και την περίοδο του Πάσχα. “Πλέον αναμένεται να υπάρξει μια νεκρή περίοδος, μέχρι την περίοδο του Πάσχα που ο κόσμος θα βγει και θα κάνει παραδοσιακά κάποιες αγορές και δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογός μας θα ανακοινώσει και το εορταστικό ωράριο, ώστε το καταναλωτικό κοινό να μπορεί να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ με δεδομένη και τη βελτίωση του καιρού αισιοδοξούμε η κίνηση να αλλάξει προς το καλύτερο” σχολίασε. Σε ό,τι έχει να κάνει πιθανές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας από πλευράς Συλλόγου ώστε να τονωθεί η αγορά, ο κ. Γεωργιτσέας δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο οι μικρές οικονομικές δυνατότητες του δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. “Με αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε κάνουμε τις ανάλογες κινήσεις ώστε να φέρουμε τον κόσμο στα τοπικά καταστήματα και στην τοπική αγορά” κατέληξε.

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την έξαρση που παρατηρείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να συνδράμει με όποια μέσα έχει ώστε να στηριχθεί η αγορά. Επαγγελματίες του κέντρου μας μετέφεραν πως οι νέες σύγχρονες ηλεκτρονικές πινακίδες, όπως αυτή που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία, θα μπορούσαν πέρα από υπηρεσίες του Δήμου -όπως το Events Kalamata, να βάλουν στο κάδρο μέσω ενός βίντεο και τον εμπορικό κόσμο της πόλης, παρακινώντας ντόπιους και επισκέπτες να μπουν στα καταστήματα και να ψωνίσουν ποιοτικά ήδη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής είναι υποχρεωτική η σαφής αναγραφή της προγενέστερης τιμής, βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που είχε εφαρμόσει ο έμπορος για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής ως τιμής αναφοράς για την εμφάνιση έκπτωσης, μπορεί να αναγράφεται μόνο συγκριτικά, χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση μείωσης τιμής. Δηλαδή, ένα κατάστημα δεν μπορεί να αναφέρει «έκπτωση» συγκρίνοντας την τιμή πώλησης με την προτεινόμενη λιανική τιμή του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, εάν αυτή η τιμή δεν ήταν πραγματικά η "παλιά τιμή" που χρέωνε το ίδιο το κατάστημα στο παρελθόν.