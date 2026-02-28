Συλλαλητήρια για τα 3 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη σε Καλαμάτα, Κυπαρισσία και Πύλο

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία – έγκλημα στα Τέμπη πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στις 12 το μεσημέρι, από το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ κι εργατικά σωματεία.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στην Κυπαρισσία, στις 11.30 το πρωί, στην κεντρική πλατεία και στην Πύλο, στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.

Το Ν.Τ. Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ κι εργατικά - συνδικαλιστικά σωματεία έχουν καλέσει τους πολίτες του νομού να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας κι επικρίνοντας την κυβέρνηση της Ν.Δ., προέτρεψαν σε συμμετοχή και αντίδραση “στις πολιτικές που είναι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και τους εργαζόμενους”.

Η Ενωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας καλεί τους συλλόγους που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο συλλαλητήριο, γονείς και παιδιά με τα πανό, τις ζωγραφιές και τα μηνύματά τους, σε (προ)συνάντηση στην πλατεία Ταξιαρχών, στις 11.30. Οι Σύλλογοι Γονέων που έχουν δηλώσει συμμετοχή, είναι: 3ου, 4ου, 6ου, 7ου, 8ου, 12ου, 14ου, 16ου, 17ου, 18ου, 19ου και 22ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, Δημοτικών Λεΐκων και Αριος, 1ου, 2ου και 3ου Γυμνασίων Καλαμάτας, του Μουσικού Σχολείου, του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού και του 9ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας.

* “Μέχρι και σήμερα, οι ευθύνες αυτές δεν έχουν αποδοθεί, ενώ η καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς επιβεβαιώνει ότι τα Τέμπη είναι εδώ”, αναφέρει το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και σημειώνει: “Παλεύουμε για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλους τους υπεύθυνους για το έγκλημα στα Τέμπη, για συστηματικό έλεγχο για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης» και της ιδιωτικοποίησης, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών”.

* Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ “Κύτταρο” ενημερώνει ότι “συμμετέχουμε με την ΟΣΟΚΕΘΕΑ και τους υπόλοιπους Συλλόγους Οικογένειας, που την απαρτίζουν στην 24ωρη απεργία και στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων Τεμπών στα συλλαλητήρια, που διοργανώνονται σε όλη την χώρα. Θα είμαστε στη Συγκέντρωση, που διοργανώνει Η ΑΔΕΔΥ και Εργατικά Σωματεία της Μεσσηνίας στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ώρα 12 μ. Για κάθε μάνα που το παιδί της δεν γύρισε, για κάθε πατέρα που περιμένει, για τα αδέρφια που ζητούν δικαίωση. Δεν ξεχνάμε”.

* Τα συλλαλητήρια σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία δηλώνει ότι θα στηρίξει με εκπροσώπους της, η Ένωση Ανεξάρτητων Φοιτητών Μεσσηνίας.