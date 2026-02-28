Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας

Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας προγραμματίζει από σήμερα Σάββατο έως και την Τετάρτη 4 Μάρτιου ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει Άνω Αμφεια, ενώ από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στην Καλαμάτα η περιοχή στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Σφακιανάκη και οι γύρω δρόμοι (Κυβέλου, Ηρώων κ.α.).

Την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η Μεθώνη.

Τη Δευτέρα από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Πυλαία χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή νοτιοδυτικά της Πύλας προς Γιάλοβα.

Την Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνει ο Βάλτος Ασπροχώματος - Σπερχογείας και η περιοχή Λαζαρίνα Μεσσήνης. Από τις 8 έως τις 9 το πρωί και από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι η περιοχή γύρω από τον Υποσταθμό Ασπροχώματος και οι επιχειρήσεις “Ανακύκλωση Μεσσηνίας”, “Mani Foods”, “Αφοι Γκίζα”, και “ΚΤΕΟ Auto Express Κοτταράς Στέργιος”.

Την Τετάρτη από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Μπούκα και Άγιος Κωνσταντίνος Μεσσήνης, το εργοτάξιο της ΣΧΣ ΤΕΕ, η Μπιρμπίτα και οι γύρω περιοχή, ενώ από τις 8 έως τις 9 το πρωί ακίνητη από τις 2:30 έως τις 3:30 το μεσημέρι τα εργοστάσια Γυφτέα, Κοτταρίδη και Κάρτσωνας - Λαρσινός.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.