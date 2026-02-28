Ξενάγηση στο “Θυσιαστήριο της Λευτεριάς” στην Καισαριανή

Η ξενάγηση γίνεται με αφορμή και τα πρόσφατα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944.

Η ΚΟΒ Εκπαιδευτικών αναφέρει ότι “ανάμεσα στους εκτελεσμένους 200 κομμουνιστές την 1η Μάη του 1944 βρίσκονται και 8 δάσκαλοι, ενώ την ίδια μέρα και για τα ίδια αντίποινα, από την ενέδρα στους Μολάους, οι Γερμανοί Ναζί εκτελούν στον Νέδοντα ποταμό τον δάσκαλο Ιωάννη Λαζάρου του Αρτέμη από τον Λαδά Αλαγονίας, μαζί με άλλους” και παρατηρεί, μεταξύ άλλων:

“Το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς είναι ένας ιστορικός μνημειακός χώρος, στον οποίο πλέον στεγάζεται και το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο του Μουσείου, που συγκεντρώνει ντοκουμέντα από την ηρωική στάση του λαού της Καισαριανής τα χρόνια της Αντίστασης, στιγμές από τη ζωή και το έργο των ηρώων που εκτελέστηκαν τα χρόνια 1942-1944 στον χώρο αυτόν. Παράλληλα, θα ξεναγηθούν στον ίδιο τον χώρο των εκτελέσεων, φωτογραφίες του οποίου είδαμε και πρόσφατα στη δημοσιότητα. Νωρίτερα την ίδια μέρα και πριν από την ξενάγηση στον χώρο του Θυσιαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος στην πόλη της Καισαριανής, μιας πόλης που δεν κατάφεραν οι Γερμανοί Ναζί να υποδουλώσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτήν πραγματοποιήθηκαν 47 μάχες τα χρόνια της κατοχής.

Η ΚΟΒ επισημαίνει ότι “ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος απέναντι στους μαθητές μας να αποκαλύπτουμε τέτοιες πλευρές της ιστορίας, να επιμένουμε στην αλήθεια. Για να μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές μας αύριο να διαμορφώνουν κριτήριο για τα όσα τους παρουσιάζουν ως αληθή, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή με το κεφάλι ψηλά. Για να αντιμετωπίζουν κάθε τους δυσκολία με πείσμα και με γνώμονα τη δυνατότητα, όχι την υποταγή, τον συμβιβασμό, τη μοιρολατρία”.

Στην επίσκεψη-ξενάγηση μπορούν να συμμετάσχουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οικογένειές τους, καθώς επίσης κι όποιος άλλος επιθυμεί!

Αναχώρηση την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 9 το πρωί από την πλατεία Όθωνος. Πληροφορίες για το κόστος μετακίνησης και δήλωση συμμετοχής (μέχρι το Σάββατο 28/2) στο τηλέφωνο 6976 176091.