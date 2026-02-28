eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026

Κυπαρισσία: Συγκέντρωση και πορεία για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών (βίντεο-φωτογραφίες)

Κυπαρισσία: Συγκέντρωση και πορεία για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών

Μήνυμα για απόδοση Δικαιοσύνης για όλα όσα οδήγησαν στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που έκοψε το νήμα της ζωής για 57 ανθρώπους έστειλαν σήμερα εκατοντάδες πολίτες στην πόλη της Κυπαρισσίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2024 οργανώθηκε συγκέντρωση μπροστά από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κυπαρισσίας και ακολούθησε πορεία με συνθήματα στο κέντρο της τριφυλιακής πόλης.

