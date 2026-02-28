Κυπαρισσία: Συγκέντρωση και πορεία για τα 3 χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών (βίντεο-φωτογραφίες)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη μαύρη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2024 οργανώθηκε συγκέντρωση μπροστά από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κυπαρισσίας και ακολούθησε πορεία με συνθήματα στο κέντρο της τριφυλιακής πόλης.
View the embedded image gallery online at:
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/350520-kyparissia-sygkentrosi-kai-poreia-gia-ta-3-xronia-apo-to-dystyxima-ton-tempon-vinteo-fotografies#sigProId157521ed16
https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/350520-kyparissia-sygkentrosi-kai-poreia-gia-ta-3-xronia-apo-to-dystyxima-ton-tempon-vinteo-fotografies#sigProId157521ed16