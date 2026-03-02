Μετά από πολλά χρόνια στο κέντρο της Καλαμάτας: Επισκευή διατηρητέων για βραχυχρόνια μίσθωση

Διατηρητέα της Καλαμάτας, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και αποτελούσαν απειλή για την πρόκληση ατυχημάτων και την ανθρώπινη ασφάλεια, διασώζονται, ανακατασκευάζονται και αξιοποιούνται για τουριστική χρήση.

Επενδυτές με καταγωγή από την Καλαμάτα ή ομογενείς του εξωτερικού τα αγόρασαν, με την προοπτική να τα αξιοποιήσουν τουριστικά, αφού τα ανακατασκευάσουν συνεργαζόμενοι με γραφεία τεχνικών - πολιτικών μηχανικών της πόλης.

* Εκδοση για τα διατηρητέα κτήρια της Καλαμάτας ετοιμάζει και θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα η καθηγήτρια – πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ Μεσσηνίας Αναστασία Μηλίτση - Νίκα. Σε αυτή θα παρουσιάζονται αναλυτικά ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία των διατηρητέων της πόλης.

Ειδικότερα, για τα διατηρητέα που ξεκίνησαν να αξιοποιούνται:

* Το πρώτο κτήριο που ανακατασκευάζεται, είναι ένα διώροφο στη γωνία Αριστοδήμου και Αβίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση – ανάρτηση που υπάρχει στον εργοταξιακό προστατευτικό μουσαμά:

“Ανταγωνιστική και Εξυπνη Ευρώπη: Τουριστική επένδυση στην Καλαμάτα.

Δημιουργία νέου καταλύματος επιπλωμένων ενοικιαζόμενων στην Καλαμάτα από την K. AVIAS SUITES O.E. Σε ένα διατηρητέο νεοκλασικό των αρχών του προηγούμενου αιώνα, η επιχείρηση σκοπεύει να κατασκευάσει ένα ιδιαίτερο, πολυτελές κατάλυμα το οποίο θα αποτελείται από τέσσερα επιπλωμένα διαμερίσματα, παρέχοντας στους επισκέπτες μία πρόταση διαμονής συνυφασμένη με την πολιτιστική ιστορία της Καλαμάτας. «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027»”.

Μελετητές κι επιβλέποντες των εργασιών ανακατασκευής και ανάδειξης αυτού του κτηρίου είναι η Αυγή Ιορδανίδου, αρχιτέκτονας και Γιώργος Ιορδανίδης, πολιτικός μηχανικός.

“ Το δεύτερο κτήριο που πρόκειται να διασωθεί, να ανακατασκευαστεί και να αξιοποιηθεί, είναι το διώροφο διαγώνια απέναντι, στη γωνία Αριστοδήμου, Αβίας και Αγίου Νικολάου, γνωστό ως κτήριο Πολυδούρη. Εχει έγκριση επειγουσών στερεωτικών εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και αναμένει άδεια για την ανακατασκευή του από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Αναλυτικά, στις 3 Δεκεμβρίου η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του υπουργείου Πολιτισμού, με έδρα την Πάτρα, ενέκρινε “απόφαση έγκρισης επειγουσών στερεωτικών εργασιών στο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης κτήριο στις οδούς Αγίου Νικολάου, Αβίας και Αριστοδήμου στην Καλαμάτα”.

Οπως επισημαίνεται στο έγγραφο της υπηρεσίας που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, η απόφαση έγκρισης ελήφθη, “σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.4858/2021 που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ /ΟΙΚ.101740/07.03.2024 Απόφαση και συγκεκριμένα για την: Απομάκρυνση των επικίνδυνων κεραμιδιών με χειρωνακτικά μέσα, αποθήκευσή τους και φωτογραφική αποτύπωση για χρήση υποδείγματος για την επισκευή της στέγης. Προσωρινή στήριξη της στέγης με τοποθέτηση ικριωμάτων εντός του κτηρίου. Γενικός καθαρισμός του μνημείου στο εσωτερικό του από τυχόν αντικείμενα και υλικά κατάρρευσης. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας προς αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με απομάκρυνση τμημάτων γείσου στέγης που έχουν αποκολληθεί, αποκολλημένων επιχρισμάτων και τυχόν διαβρωμένων ξύλινων κουφωμάτων”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι “σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας στατική μελέτη του κτηρίου για ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς του, στην οποία να περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του γείσου της στέγης. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία στο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης κτήριο στις οδούς Αγίου Νικολάου, Αβίας και Αριστοδήμου στην Καλαμάτα, Δήμου Καλαμάτας, είναι απαραίτητη η έγκριση της Υπηρεσίας μας.

Το έγγραφο αυτό, δεν αποτελεί άδεια δόμησης ή κατεδάφισης ή αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας ούτε αντικαθιστά άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη Αρχή ή Υπηρεσία και ισχύει με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του έργου είναι σύμφωνη με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής. Η έναρξη των εργασιών σημαίνει πλήρη αποδοχή όλων των όρων που προαναφέρονται, η δε τυχόν παράβαση της απόφασης και των σχεδίων θα επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο”.