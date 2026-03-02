Εκδήλωση για την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη

Εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα “Παχυσαρκία και σακχαρώδης διαβήτης. Η σύγχρονη μάστιγα της υγείας”, πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, στις 5 το απόγευμα.

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Διαβητικών του νομού “Γλυκιά Μεσσηνία”.

Ομιλητές θα είναι: Ο Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ, με θέμα “Διαβήτης και παχυσαρκία”. Η Σταυρούλα Κοσμοπούλου, διευθύντρια ΕΣΥ – Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Καλαμάτας, με θέμα “Καρδιαγγειακά νοσήματα – πρόληψη και αντιμετώπιση”. Ο Αναστάσιος Μακρής, γενικός γιατρός, διευθυντής ΕΣΥ, Διαβητολογικό Ιατρείο και ΜΕΘ Νοσοκομείου Καλαμάτας, με θέμα “Νευροπάθεια και διαβητικό πόδι”.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνονται μετρήσεις σακχάρου, γλυκοζυλιωμένης και πίεσης.