Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: “Ενα βήμα πιο κοντά στο Πύργος - Τσακώνα”

Αναλυτικά από τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας τονίζεται: «Ξεκίνησε και πραγματοποιείται ήδη από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου η έρευνα κυκλοφορίας με τη μέθοδο των συνεντεύξεων παρά την οδό (Road Side Survey - RSS) στην εθνική οδό Πύργου - Κυπαρισσίας - Τσακώνας, στο πλαίσιο των μελετών για την κατασκευή του οδικού άξονα Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα. Η έρευνα θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00, σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου. Οι συνεντεύξεις με τους οδηγούς είναι σύντομες και διαρκούν μόλις λίγα λεπτά, ενώ για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας συνδράμουν τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί αυτόματα καταγραφικά μηχανήματα μέτρησης κυκλοφορίας, καθώς και κάμερα για την αποτύπωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Τα στοιχεία που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της μελέτης και θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης και των σχετικών ελέγχων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η έναρξη της διαδικασίας αυτής αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το έργο εισέρχεται σε ουσιαστική φάση προετοιμασίας και ότι όλα συγκλίνουν προς την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη μας και για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Καλούμε τα μέλη μας και τους συμπολίτες μας, στο μέτρο του δυνατού, να πυκνώσουν τις μετακινήσεις και τις διελεύσεις τους από τον συγκεκριμένο οδικό άξονα κατά το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης αποτύπωσης της πραγματικής κυκλοφοριακής εικόνας. Παρά τις αμφισβητήσεις και τη λοιδορία που δεχθήκαμε κατά το παρελθόν, όπως αντίστοιχα κάποιοι είχαν πράξει και με την ανάπλαση του open mall, η επταετής και πλέον συστηματική προσπάθεια που καταβάλαμε με σχέδιο, προγραμματισμό και όραμα, φαίνεται πλέον να αποδίδει απτά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, επιμονή και ευθύνη να διεκδικούμε ό,τι αξίζει στον τόπο μας».

Κ.Μπ.