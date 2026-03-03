Π. Παπαδόπουλος - Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας: “Λάθος σχεδιασμός για μεταφορά μαθητών”

Για τα δρομολόγια της μεταφοράς μαθητών στη Μεσσηνία που δεν δόθηκαν προσφορές και απέβησαν άγονα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η μεταφορά των παιδιών σε σχολεία, “δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες ταξί”.

Αυτό επισήμανε χθες σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι έδωσαν προσφορές για όλα τα δρομολόγια που δικαιούνται τα ταξί. Μίλησε για λάθος σχεδιασμό και παρατήρησε πως παιδιά Νηπιαγωγείου και ΑμεΑ πρέπει να μεταφέρονται με ταξί και ότι ο διαγωνισμός για τη μεταφορά θα πρέπει να γίνεται το καλοκαίρι.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαμάτας Π. Παπαδόπουλος δήλωσε:

“Τα δρομολόγια που μας έδωσε η υπηρεσία για να εξυπηρετήσουμε, τα εξυπηρετήσαμε όλα. Ολα τα σχολεία τα «έχουμε χτυπήσει”, για όλα δώσαμε προσφορές. Να βρουν άλλους υπαίτιους που δεν τα «χτύπησαν”. Δεν έκαναν σωστά τον προγραμματισμό. Στο 22ο Δημοτικό Καλαμάτας και σε άλλα σχολεία, παιδιά έμειναν χωρίς μεταφορά. Ολος ο σχεδιασμός ήταν λάθος. Τα είχαμε στην απεργία μας στις 13 Ιανουαρίου. Παιδιά Νηπιαγωγείου και ΑμεΑ πρέπει να μεταφέρονται με ταξί”.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι “θα πρέπει να κάνουν αυτοψία. Να δουν αν μπορεί να πάει το λεωφορείο και να μεταφέρει τα παιδιά, τότε να πάνε με το λεωφορείο. Η ευθύνη δεν είναι δική μας” και πρόσθεσε: “Τα βανάκια δεν μπορούν να μεταφέρουν μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και ΑμεΑ. Πρέπει να τους γίνει μάθημα. Δεν πρέπει να γίνεται διαγωνισμός τον Φλεβάρη, έπρεπε να είχε γίνει το καλοκαίρι. Επρεπε να πάρει παράταση η ισχύουσα μεταφορά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς”.

Για τη μεταφορά των δύο παιδιών από την Τριπύλα στο Δημοτικό Σχολείο Αριστομένη που σταμάτησε, απάντησε: “Το ξέχασε ο υπάλληλος. Επρεπε να κοιτάζουν πρώτα τα απομακρυσμένα χωριά, γιατί εκεί, αν δεν μπορεί να τα μεταφέρει ο πατέρας, δεν θα πάνε σχολείο”.

