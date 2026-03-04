Ισχυρή δυναμική για αγορά και ενοικίαση κατοικίας το 2025 στη Μεσσηνία

Η Μεσσηνία συγκαταλέγεται στις περιοχές της χώρας που παρουσίασαν αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, στο 4ο τρίμηνο του 2025, περιλαμβάνεται στις περιοχές της Πελοποννήσου με υψηλή ζήτηση για ενοικίαση κατοικίας, μαζί με την ΠΕ Αχαΐας και την ΠΕ Κορινθίας.

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με www.spitogatos.gr/rent η ζήτηση για αγορά κατοικίας αυξήθηκε κατά 17% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, εξέλιξη που συνδέεται και με την εφαρμογή του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Η ζήτηση για ενοικίαση κατοικίας κατέγραψε άνοδο 5%. Ακόμη πιο έντονη ήταν η διεθνής ζήτηση, με αύξηση 12% για αγορά και 33% για ενοικίαση. Όσον αφορά το προφίλ των ξένων επενδυτών:

• Οι περισσότερες αναζητήσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τη Βουλγαρία.

• Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες ακινήτων είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.

Στις περιοχές με πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας το 2025 περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα Προάστια Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες, ενώ σημαντική δυναμική παρουσιάζουν επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Καβάλα, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα πάντα με την www.spitogatos.gr/rent Ο χάρτης ζήτησης για το 4ο τρίμηνο του 2025 δείχνει ότι το ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τα Νότια, Βόρεια και Δυτικά Προάστια της Αθήνας, καθώς και ο Δήμος και τα Προάστια Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και σε περιφερειακές ενότητες όπως η Μεσσηνία, γεγονός που συνδέεται με το επενδυτικό ενδιαφέρον, την τουριστική δραστηριότητα και τη στροφή σε περιοχές με καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στην κατηγορία των ενοικιάσεων, τα πιο δημοφιλή σημεία της χώρας το 2025 είναι ο Δήμος Αθηναίων, τα Νότια Προάστια της Αθήνας και τα Προάστια Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο διάστημα, η Μεσσηνία εμφανίζεται στις περιοχές με υψηλή ζήτηση για ενοικίαση στην Πελοπόννησο, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνολική κινητικότητα της τοπικής αγοράς κατοικίας.

Τα δεδομένα βασίζονται στον δείκτη ζήτησης SDI, ο οποίος διαμορφώνεται από τον όγκο αναζητήσεων στην πλατφόρμα spitogatos.gr και αποτυπώνει τις τάσεις της αγοράς ακινήτων σε όλη τη χώρα για το 2025.