Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026 12:36

ΟΑΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Συμμετείχε στη συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων

ΟΑΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Συμμετείχε στη συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων

Στη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι συμμετείχε την περασμένη Κυριακή η Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας.

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας, με τη δραστήρια Μεσσηνιακή εθελοντική ομάδα να βρίσκεται στην... καρδιά των εξελίξεων για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα και να καταθέτει τέσσερα θέματα και προτάσεις για τα προβλήματα που απασχολούν τις εθελοντικές ομάδες.

Κέρδισε το φλουρί

Στο περιθώριο της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας, με την Ο.Α.Κ. Μεσσηνίας να στέκεται τυχερή μιας και της έπεσε το φλουρί!
“Μια συμβολική στιγμή που μας γεμίζει αισιοδοξία για τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που έρχεται. Η Πολιτική Προστασία θέλει σχέδιο, προτάσεις και… λίγη τύχη! Συνεχίζουμε δυναμικά”, τονίζει σε μήνυμα της η Ο.Α.Κ. και ευχαριστεί τους συναδέλφους του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου - Περαχώρας για την υποδοχή και διοργάνωση, αλλά και
τη διοίκηση του Club Hotel Casino Loutraki που φιλοξενήθηκε η συνέλευση.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Κοινωνία
