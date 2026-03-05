Εξελίξεις στην παραλιακή της Καλαμάτας: Δρομολογούνται παρεμβάσεις σε “Κοιλάκο” και “Βραχάκια”

Εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα σε ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της παραλιακής ζώνης της Καλαμάτας, στο τμήμα ανάμεσα στον πρώην «Κοιλάκο» και τα «Βραχάκια».

Το... σήριαλ του συγκεκριμένου κτηρίου ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το χτύπημα του κυκλώνα “Ζορμπά” τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν καταστράφηκε σημαντικό τμήμα της πίσω πρόσοψης. Από τότε έως και τα τέλη του 2023 η εικόνα εγκατάλειψης παρέμενε αναλλοίωτη, θυμίζοντας βομβαρδισμένο τοπίο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δε, έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα, με το σημείο να παραμένει έκτοτε περιφραγμένο για λόγους ασφάλειας, έχοντας προηγηθεί εργασίες άρσης επικινδυνότητας - κατεδάφισης με μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας. Παράλληλα, ιδιαίτερα προβληματικό παραμένει και το τμήμα δεξιά από τον μόλο στα «Βραχάκια», στο ύψος της οδού Ηρώων. Το σημείο έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφορών την τελευταία δεκαετία, τόσο για την -κατά καιρούς- επικίνδυνη σκάλα που οδηγεί στη μικρή ακτή όσο και για τα προστατευτικά κιγκλιδώματα μπροστά από την παραλία. Ιδίως τον τελευταίο μήνα, η διάβρωση έχει προκαλέσει αισθητή υποχώρηση του εδάφους, πλησιάζοντας πλέον το πεζοδρόμιο.

Μιλώντας στην “Ε” η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, Λυδία Εξηνταβελώνη, ενημέρωσε πως η σχετική μελέτη έχει προχωρήσει και απομένουν ορισμένες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες, ώστε να δρομολογηθούν παρεμβάσεις στήριξης και ανανέωσης στο κομμάτι αυτό. Ειδικότερα, στο επίμαχο σημείο που προχώρησε επικίνδυνα η διάβρωση προβλέπεται να γίνει η ανάλογη στήριξη, ώστε να προστατευθεί το πεζοδρόμιο από περαιτέρω φθορές. Παράλληλα, στο τελείωμα, στο ύψος της παλιάς «Ψαροπούλας», σχεδιάζεται η δημιουργία τσιμεντένιων σκαλοπατιών που θα αντικαταστήσουν τη μεταλλική σκάλα, η οποία παρουσιάζει συχνά προβλήματα, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση προς τον Μόλο.

Σε ό,τι αφορά πιθανές παρεμβάσεις κατά μήκος του μόλου στα «Βραχάκια», διευκρινίστηκε πως ο υπήνεμος μόλος εντάσσεται σε διαφορετικό έργο, το οποίο θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Master Plan του λιμένα.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν μεταξύ Μόλου και «Κοιλάκου», πληροφορίες αναφέρουν ότι για το κατάστημα που έκλεισε πρόσφατα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ώστε να επαναλειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Παράλληλα, το κατάστημα στο ύψος της οδού Παπανικολή, που παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια, αναμένεται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– να ανοίξει εκ νέου ενόψει της θερινής σεζόν, δίνοντας μαζί με τις εργασίες που θα γίνουν περαιτέρω ζωή στο σημείο. Οσο για το τμήμα του πρώην «Κοιλάκου» δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την αξιοποίησή του, καθώς εξετάζονται κάποια ενδεχόμενα, με το επόμενο διάστημα να αναμένεται καθοριστικό για τις τελικές αποφάσεις.

ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Σε τροχιά επαναπροκήρυξης μπαίνει το περίπτερο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκήρυξε πρόσφατα δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου, στη συμβολή με την οδό Φαρών, στο νοτιοανατολικό τμήμα της ζώνης. Ο διαγωνισμός έγινε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με ελάχιστο μηνιαίο αντάλλαγμα στα 300 ευρώ, ωστόσο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό ο διαγωνισμός θα ξαναβγεί με μειωμένο μίσθωμα, σε μια προσπάθεια να καταστεί ελκυστικότερη η εκμετάλλευση του ακινήτου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της παραλιακής ζώνης.