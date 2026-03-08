Καλαμάτα: Αντιρρήσεις για το πράσινο της Υπαπαντής - Από τον μελετητή της πλατείας

Την πλήρη αντίρρησή του στην παρέμβαση του πράσινου που υλοποιήθηκε στο έργο ανάπλασης της πλατείας Υπαπαντής από τον Δήμο Καλαμάτας, εκφράζει ο μελετητής του έργου – αρχιτέκτονας Γιώργος Αλμπάνης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Αλμπάνης αναφέρει ότι “φυτοτεχνική μελέτη δεν είχαμε κάνει” και παρατηρεί: “Είχαμε συμφωνήσει πριν τη φύτευση να υπάρξει μια συνεννόηση για τις βασικές αρχές της παρέμβασης. Και αυτό δεν έγινε. Παλιότερα σε άλλες παρεμβάσεις του Δήμου είχαμε συνεννοηθεί, βάζοντας βασικές αρχές. Για παράδειγμα στην πλατεία Αμφείας, στα παπλωματάδικα, στο Ιστορικό Κέντρο αποφασίσαμε και βάλαμε 4 μεγάλα δέντρα στο σιντριβάνι”, έχουν μείνει τα 2.

Ο μελετητής επισημαίνει ότι η αντίρρησή του αφορά δύο πράγματα: Το πρώτο ότι “όπως έχουν φυτευτεί τα δέντρα είναι σαν μια δενδροστοιχία σε πεζοδρόμιο” και το δεύτερο πως “τα παρτέρια είναι για φυτά, όχι για γκαζόν”.

Για το πρώτο διευκρίνισε ότι “δημιουργείται ένα φράγμα μεταξύ πλατείας και οικοδομικού ιστού” και πρόσθεσε: “Τα σπίτια στην ανατολική πλευρά είναι πολύ ωραία και είναι αξιοπρεπές κτήριο το μητροπολιτικό μέγαρο. Οταν μεγαλώσουν τα δέντρα, θα εξαφανιστούν τα κτήρια”.

Για το δεύτερο εξήγησε ότι “υπάρχουν ιδανικά παρτέρια σε ορισμένα σημεία, όπως στη δυτική πλευρά του μητροπολιτικού ναού, απέναντι στους μητροπολίτες που έχουν τοποθετηθεί 2- 3 αειθαλείς θάμνοι και δείχνουν το παρτέρι ως πραγματικό διακοσμητικό στοιχείο. Είναι τελείως λάθος να κάνουμε τα παρτέρια πεζοδρόμια”.

Ο κ. Αλμπάνης δηλώνει πως “ο Δήμος πρέπει να κάνει αυτή την αλλαγή στο πράσινο, μπορεί να γίνει” κι εκτιμά ότι η διόρθωση θα κοστίσει γύρω στα 15.000 με 20.000 ευρώ.

Τέλος, ο μελετητής ξεκαθαρίζει: “Εγώ δεν έχω κανένα οικονομικό, προσωπικό συμφέρον, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα βάλει τα φυτά. Ως μελετητής έχω εξοφληθεί εδώ και πολύ καιρό. Με ενδιαφέρει το έργο της πλατείας, να ολοκληρωθεί και να έχει την εικόνα που πρέπει”.