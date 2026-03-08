Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για την Ημέρα της Γυναίκας

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας τιμά τις γυναίκες που αγωνίζονται και τονίζει ότι “η 8η Μαρτίου δεν είναι απλώς μία γιορτή, αλλά μία υπενθύμιση του αγώνα των γυναικών, που αγωνίζονται καθημερινά”.

Σε ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Κέντρου σημειώνει: “Τιμούμε τις γυναίκες του χθες που άνοιξαν τον δρόμο και εμπνεόμαστε από τις γυναίκες του σήμερα που συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η ισότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα!

Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στις γυναίκες που παλεύουν για ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας, σε εκείνες που αγωνίζονται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και σε εκείνες που διεκδικούν σεβασμό και ισότητα μέσα στο σπίτι, μακριά από στερεότυπα και κοινωνικές πιέσεις.

Οι γυναίκες βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και αξιοπρέπεια. Με δύναμη και επιμονή συνεχίζουν να διεκδικούν μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, χωρίς βία και αποκλεισμούς.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας καλεί όλες τις γυναίκες να συμμετέχουν μαζικά στα συνδικάτα, να εντείνουν τη συλλογική δράση τους και μαζί με όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τον αγώνα για την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία, αλλά και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!”.