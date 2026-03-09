Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού

Συγκεκριμένα, οι βολές θα διεξαχθούν: την Τετάρτη 11 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., την Πέμπτη 12 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., και την Τρίτη 17 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ.. Κατά τη διάρκεια των βολών και για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, πεζών και ποιμνίων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, στην περιοχή γύρω από τον Νέδοντα, βόρεια της Καλαμάτας.