Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού

Συγκεκριμένα, οι βολές θα διεξαχθούν: την Τετάρτη 11 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., την Πέμπτη 12 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ., και την Τρίτη 17 Μαρτίου, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ.. Κατά τη διάρκεια των βολών και για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, πεζών και ποιμνίων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), ύψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας, στην περιοχή γύρω από τον Νέδοντα, βόρεια της Καλαμάτας.
Δευτέρα, 09 Μαρτίου 2026 18:05
Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής του 9ου Συντάγματος ΠεζικούΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο βολής του 9ου Συντάγματος Πεζικού από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού – ΚΕΝ Καλαμάτας, τις επόμενες ημέρες.
Κατηγορία Κοινωνία